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Вейналдум: Когда в команде есть такой футболист, как Месси, она автоматически становится сильнее
Нидерландец очень уважает Лионеля
Getty Images / Global Images Ukraine
Голландский футболист "ПСЖ" Джорджиньо Вейналдум рассказал о роли в клубе Лионеля Месси и Килиана Мбаппе:
"Я думаю, с Месси любая команда становится сильнее. Но Лео в той же ситуации, что и я. Он только перешел в клуб, ему надо адаптироваться к команде. Надеюсь, между "ПСЖ" с ним и без него будет не такая большая разница. Но когда в команде есть такой футболист, как Месси, то она автоматически становится сильнее.
Мбаппе – выдающийся игрок. Сложно сравнивать его с другими футболистами, с которыми я играл, потому что у них очень разные качества. Килиан уже очень силен в таком возрасте, а в будущем станет еще сильнее. Это все, что я могу о нем сказать", – сказал Вейналдум.
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