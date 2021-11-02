  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Вейналдум: Когда в команде есть такой футболист, как Месси, она автоматически становится сильнее
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вейналдум: Когда в команде есть такой футболист, как Месси, она автоматически становится сильнее

Франция
(1 голосов)

Нидерландец очень уважает Лионеля

Вейналдум: Когда в команде есть такой футболист, как Месси, она автоматически становится сильнее

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Голландский футболист "ПСЖ" Джорджиньо Вейналдум рассказал о роли в клубе Лионеля Месси и Килиана Мбаппе:

"Я думаю, с Месси любая команда становится сильнее. Но Лео в той же ситуации, что и я. Он только перешел в клуб, ему надо адаптироваться к команде. Надеюсь, между "ПСЖ" с ним и без него будет не такая большая разница. Но когда в команде есть такой футболист, как Месси, то она автоматически становится сильнее.

Мбаппе – выдающийся игрок. Сложно сравнивать его с другими футболистами, с которыми я играл, потому что у них очень разные качества. Килиан уже очень силен в таком возрасте, а в будущем станет еще сильнее. Это все, что я могу о нем сказать", – сказал Вейналдум.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Жоржиньо Вейналдум ПСЖ Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
RMC Sport

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...