Серхио Рамос может пропустить матч с Манчестер Сити

Защитник "ПСЖ" Серхио Рамос провел тренировку в общей группе. Однако его участие в матче группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" остается под вопросом, сообщает RMC Sport.

В текущем сезоне новобранец "ПСЖ" не провел ни одного матча за парижский клуб.

Напомним, Серхио Рамос стал футболистом "ПСЖ" в июле 2021 года. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2023 года.