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Серхио Рамос может пропустить матч с Манчестер Сити
Игрок восстанавливается от травмы
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Защитник "ПСЖ" Серхио Рамос провел тренировку в общей группе. Однако его участие в матче группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" остается под вопросом, сообщает RMC Sport.
В текущем сезоне новобранец "ПСЖ" не провел ни одного матча за парижский клуб.
Напомним, Серхио Рамос стал футболистом "ПСЖ" в июле 2021 года. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2023 года.
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