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Месси после церемонии Левандовскому: Ты заслужил Золотой мяч

Франция
Обновлено
(1 голосов)

Аргентинец признал победу поляка

Месси после церемонии Левандовскому: Ты заслужил Золотой мяч

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси напрямую поговорил с Робертом Левандовским после церемонии вручения наград от France Football. "Все считают, что ты большой победитель", – приводит его слова GFFN.

"Ты заслужил свой Золотой мяч. Прошлый год, все считают, что ты большой победитель", – сказал Лионель Роберту после награждения.

Напомним, что Месси выиграл свой 7 Золотой мяч. Он опередил Роберта Левандовского и Жоржиньо, которые заняли второе и третье место соответственно.

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В статье: Роберт Левандовский Лионель Месси Бавария (Мюнхен) Золотой мяч ПСЖ france football
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Комментарии (9)
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Запорізьке Торпедо (zp)
29.11.2021 в 23:54
думаю, если бы "приз" заслуженно отдали Робу, Меська сказал бы ему что-то вроде "А у меня таких *количество зм у гнома*, ихихих!")
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0
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avatar
simargl (Чернигов)
29.11.2021 в 23:53
Ах. Какое бла-бла-благородство...))))
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0
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Ol-g (Одесса)
29.11.2021 в 23:53
Если бы Месси как бы подарил Мяч Левандовски, то это было бы воспринято как унижение Левандовски.
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0
0
kalan-86 (Анкара)
29.11.2021 в 23:45
Этого гномика всю жизнь все в масле катали.
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0
-2
rivnenskyi (Рівне)
29.11.2021 в 23:44
Ех, немає правдоньки у світі. Навіть на такому рівні твориться дивна "діч".
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
29.11.2021 в 23:55
когда голосуют 73 проц всяких гондурасов, такая вот чушь и выходит
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0
0
sasha_lv (Львів)
29.11.2021 в 23:42
так треба було м'яч франсфутболівський Левану віддати,увесь футбольний світ заценів би такий крок
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+2
-1
Indiana Jones (Харьков)
29.11.2021 в 23:41
Ну и отдал бы гном свою незаслуженную награду. Хотя бы проявил порядочность
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+3
0
Dimka26 (Чернигов)
29.11.2021 в 23:37
Так чего ж на церемонии такое не сказал? что я не достоин. Роберт был лучше
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+3
0


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