Месси после церемонии Левандовскому: Ты заслужил Золотой мяч

Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси напрямую поговорил с Робертом Левандовским после церемонии вручения наград от France Football. "Все считают, что ты большой победитель", – приводит его слова GFFN.

"Ты заслужил свой Золотой мяч. Прошлый год, все считают, что ты большой победитель", – сказал Лионель Роберту после награждения.

Напомним, что Месси выиграл свой 7 Золотой мяч. Он опередил Роберта Левандовского и Жоржиньо, которые заняли второе и третье место соответственно.

Lionel Messi speaking directly to Robert Lewandowski: "You deserve your Ballon D'Or. Last year, everyone was in agreement to say that you were the big winner."