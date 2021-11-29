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Месси после церемонии Левандовскому: Ты заслужил Золотой мяч
Аргентинец признал победу поляка
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси напрямую поговорил с Робертом Левандовским после церемонии вручения наград от France Football. "Все считают, что ты большой победитель", – приводит его слова GFFN.
"Ты заслужил свой Золотой мяч. Прошлый год, все считают, что ты большой победитель", – сказал Лионель Роберту после награждения.
Напомним, что Месси выиграл свой 7 Золотой мяч. Он опередил Роберта Левандовского и Жоржиньо, которые заняли второе и третье место соответственно.
Lionel Messi speaking directly to Robert Lewandowski: "You deserve your Ballon D'Or. Last year, everyone was in agreement to say that you were the big winner."— Get French Football News (@GFFN) November 29, 2021
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