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Лига 1. Долгожданная победа Монако, безумная перестрелка Страсбура и Бордо
Французский мид-уик стартовал
Фото: AS Monaco
Лига 1, 16-й тур
Анже, "Стад Жан Буин"
"Анже" – "Монако" 1:3
Голы: Нюбель (55, автогол) – Боаду (25), Диоп (45), Дисаси (73)
Страсбур, "Стад де ла Мено"
"Страсбур" – "Бордо" 5:2
Голы: Томассон (22), Гамейро (43, пен), Ажорк (45+1, 65), Льенар (48) – Хван (7), Элис (57)
Мец, "Сен-Симфорьен"
"Мец" – "Монпелье" 1:3
Голы: Де Превиль (70) – Саванье (36), Мавидиди (45+1), Ваи (48)
Труа, "Стад де л’Об"
"Труа" – "Лорьян" 2:0
Голы: Рипар (7), Куаме (34)
Брест, "Стад Франсис Ле Бле"
"Брест" – "Сент-Этьен" 1:0
Гол: Февр (64, пен)
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