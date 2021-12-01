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Лига 1. Долгожданная победа Монако, безумная перестрелка Страсбура и Бордо

Франция
(1 голосов)

Французский мид-уик стартовал

Лига 1. Долгожданная победа Монако, безумная перестрелка Страсбура и Бордо

Фото: AS Monaco

Новина українською

Лига 1, 16-й тур

Анже, "Стад Жан Буин"

"Анже" – "Монако" 1:3

Голы: Нюбель (55, автогол) – Боаду (25), Диоп (45), Дисаси (73)

Страсбур, "Стад де ла Мено"

"Страсбур" – "Бордо" 5:2

Голы: Томассон (22), Гамейро (43, пен), Ажорк (45+1, 65), Льенар (48) – Хван (7), Элис (57)

Мец, "Сен-Симфорьен"

"Мец" – "Монпелье" 1:3

Голы: Де Превиль (70) – Саванье (36), Мавидиди (45+1), Ваи (48)

Труа, "Стад де л’Об"

"Труа" – "Лорьян" 2:0

Голы: Рипар (7), Куаме (34)

Брест, "Стад Франсис Ле Бле"

"Брест" – "Сент-Этьен" 1:0

Гол: Февр (64, пен)

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В статье: Труа Монпелье Бордо Монако Страсбур Сент-Этьен Анже Мец
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