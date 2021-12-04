Месси: Я решил, что будет справедливо, если Неймар сохранит 10-й номер на футболке

Вингер Лионель Месси дал комментарий о том, почему выбрал 30-й номер после перехода в "ПСЖ":

"Десятка была у Неймара. Я пришел в новую команду, чтобы помогать. Предложить номер мне – невероятный жест с его стороны. Я ждал этого, потому что знаю Неймара. Мы вместе играли за "Барселону" и стали друзьями.

Я решил, что будет справедливо, если Неймар сохранит 10-й номер. Поэтому я выбрал тот, который нравится мне", - сказал Месси.