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Месси: Я решил, что будет справедливо, если Неймар сохранит 10-й номер на футболке

Франция
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Аргентинец уважает своего партнера

Месси: Я решил, что будет справедливо, если Неймар сохранит 10-й номер на футболке

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Вингер Лионель Месси дал комментарий о том, почему выбрал 30-й номер после перехода в "ПСЖ":

"Десятка была у Неймара. Я пришел в новую команду, чтобы помогать. Предложить номер мне – невероятный жест с его стороны. Я ждал этого, потому что знаю Неймара. Мы вместе играли за "Барселону" и стали друзьями.

Я решил, что будет справедливо, если Неймар сохранит 10-й номер. Поэтому я выбрал тот, который нравится мне", - сказал Месси.

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В статье: Лионель Месси Неймар ПСЖ
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Источник:
Diario Sport

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