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Лига 1. Брест снёс Марсель, Лилль с трудом справился с Труа
"Брест" продолжает быть главным ньюсмейкером французских полей
Фото: Faisal HQ, автор – неизвестен
Лига 1, 15-й тур
Марсель, "Велодром"
"Марсель" – "Брест" 1:2
Голы: Жерсон (29) – Февр (53, пен), Онора (70)
"Марсель" в последние месяцы набрал отличную форму, вследствие чего не проигрывал в Лиге 1 целых 8 матчей. И это на фоне трудного календаря и встреч с "ПСЖ" (0:0) и "Ниццей" (1:1).
В гости на "Велодром" приехал безумствующий "Брест", но перед матчем ни у кого не возникало сомнений, что команда Хорхе Сампаоли наконец прекратит эти шалости "Бреста" – 11 туров они не знали вкуса побед, как вдруг разразились 5 викториями кряду.
Но нет, они взяли шестую победу кряду. "Марсель" повёл в первой половине благодаря голу Жерсона. Дорогостоящий бразилец забил второй тур кряду. "Брест" ответил классическим пенальти от Ромен Февра и дальним выстрелом Онора. 1:2. У "Марселя" было немало шансов отыграться, но на опасных позициях постоянно оказывался либо Жерсон, либо Гендузи, поэтому до второго гола так и не дошло.
Лилль, "Пьер Моруа"
"Лилль" – "Труа" 2:1
Голы: Дэвид (48), Жиродон (85, автогол) - Динжоме (6)
Прошлогодний чемпион кажется оклемался. "Лилль" в родных стенах скромно одолел "Труа", доведя беспроигрышную серию во всех турнирах до 7 матчей. Теперь "доги" находятся всего в 5 пунктах от второго места и в 4 от зоны ЛЧ.
Хотя дебют встречи с новичком Лиги 1 выдался трудным – Тристан Динжоме открыл счёт в матче после розыгрыша углового уже на 6-й минуте. Правда, Джонатану Дэвиду хватило всего двух минут после выхода на замену во втором тайме, чтобы сравнять счёт и забить уже 11-й гол в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции. Гости долго сопротивлялись, но в конце концов заслуженно пропустили – центрбек Джимми Жиродон не справился с натиском хозяев и отправил мяч в собственные ворота. 2:1.
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