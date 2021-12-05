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Мбаппе насчет трансфера в Реал: Немного поначалу расстроился, что не перешел. Но я ведь остался не в 3-м дивизионе
Килиан нацелен на Мадрид
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе прокомментировал несостоявшийся трансфер в мадридский "Реал" этим летом.
"Непростой вопрос. Как бы все ни сложилось, я буду выступать за большой клуб. Люди спрашивали меня, расстроился ли я. Да, немного поначалу.
Тем не менее я ведь остался не в 3-м дивизионе", – рассказал французкий нападающий.
Контракт 22-летнего Килиана с "ПСЖ" истекает в конце текущего сезона. В нынешней кампании Лиги 1 Мбаппе принял участие в 16 матчах, в которых записал на свой счет 7 забитых мячей и 8 голевых передач.
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