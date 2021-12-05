Мбаппе насчет трансфера в Реал: Немного поначалу расстроился, что не перешел. Но я ведь остался не в 3-м дивизионе

Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе прокомментировал несостоявшийся трансфер в мадридский "Реал" этим летом.

"Непростой вопрос. Как бы все ни сложилось, я буду выступать за большой клуб. Люди спрашивали меня, расстроился ли я. Да, немного поначалу.

Тем не менее я ведь остался не в 3-м дивизионе", – рассказал французкий нападающий.