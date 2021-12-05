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Мбаппе насчет трансфера в Реал: Немного поначалу расстроился, что не перешел. Но я ведь остался не в 3-м дивизионе

Франция
(2 голосов)

Килиан нацелен на Мадрид

Мбаппе насчет трансфера в Реал: Немного поначалу расстроился, что не перешел. Но я ведь остался не в 3-м дивизионе

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе прокомментировал несостоявшийся трансфер в мадридский "Реал" этим летом.

"Непростой вопрос. Как бы все ни сложилось, я буду выступать за большой клуб. Люди спрашивали меня, расстроился ли я. Да, немного поначалу.

Тем не менее я ведь остался не в 3-м дивизионе", – рассказал французкий нападающий.

Контракт 22-летнего Килиана с "ПСЖ" истекает в конце текущего сезона. В нынешней кампании Лиги 1 Мбаппе принял участие в 16 матчах, в которых записал на свой счет 7 забитых мячей и 8 голевых передач.

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В статье: Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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(2 голосов)
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Источник:
Twitter Fabrizio Romano

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Комментарии (1)
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Dr. House (Поділля)
05.12.2021 в 21:46
Не расстраивайся, в этом сезоне Реал и без тебя справится, ты главное ЖКХ тяни, а то золотой горшок не может)))
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