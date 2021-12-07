Месси: Ненавидел проигрывать, когда был ребенком, я вырос с этим менталитетом

Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси рассказал о своем отношении к поражениям для France Football. "Это касается не только футбола, я хотел побеждать в каждой игре", – приводит его слова GFFN.

– Сколько времени вы можете провести, не разговаривая ни с кем после поражения?

– Сейчас это изменилось. С тех пор, как у меня появились дети, возвращение домой помогает мне забыть о том, что произошло на поле. Но это правда, что до того, как они родились, когда мы с Антонеллой были одни, я иногда проводил некоторое время за закрытой дверью без желания говорить с кем-либо или куда-то выходить.

Я ненавидел проигрывать, когда был ребенком, я вырос с этим менталитетом. Я всегда хотел побеждать, все время, во всем. Это касается не только футбола, я хотел побеждать в каждой игре, – сказал Месси.

В этом сезоне Месси провел за "ПСЖ" 13 матчей, в которых 4 раза отличился и 3 раза отдал голевую передачу.