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ПСЖ поздравил Катар с национальным днем. В видео снялись Месси, Неймар и Рамос
Мощная поддержка дискриминаций в стране
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"ПСЖ" в твиттере выпустил поздравление с Национальным днем Катара. В видео снялись Преснель Кимпембе, Маркиньос, Лионель Месси, Неймар, Серхио Рамос, Килиан Мбаппе и Ашраф Хакими.
Национальный день Катара ежегодно отмечается 18 декабря. Считается, что в этот день в 1878 году было основано государство Катар.
В этот день празднуется обретение Катаром независимости и объединение страны.
عيد وطني سعيد لدولة قطر ????????????❤️????— باريس سان جيرمان (@PSG_arab) December 17, 2021
Happy National Day Qatar ????????????❤️???? pic.twitter.com/p0xGXk7jDX
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