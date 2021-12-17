ПСЖ поздравил Катар с национальным днем. В видео снялись Месси, Неймар и Рамос

"ПСЖ" в твиттере выпустил поздравление с Национальным днем Катара. В видео снялись Преснель Кимпембе, Маркиньос, Лионель Месси, Неймар, Серхио Рамос, Килиан Мбаппе и Ашраф Хакими.

Национальный день Катара ежегодно отмечается 18 декабря. Считается, что в этот день в 1878 году было основано государство Катар.

В этот день празднуется обретение Катаром независимости и объединение страны.