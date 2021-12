Болельщики Лиона снова сорвали матч своей команды. На этот раз не был доигран поединок Кубка Франции

Во встрече 1/32 финала Кубка Франции между "Парижем" и "Лионом" не прозвучал финальный свисток. Команды провели только первый тайм, и затем матч был остановлен из-за хулиганства фанатов "львов".

Они напали на другую сторону фанатов и стали сражаться на трибунах. Также применялись дымовые шашки и файера. Потом болельщики с обеих сторон выбежали на поле.

This weekend’s Coupe de France action has begun with Lyon fans attacking Paris FC fans. French football & violence are unfortunately the best of bedfellows this season. pic.twitter.com/lme5o0pINB