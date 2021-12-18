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Болельщики Лиона снова сорвали матч своей команды. На этот раз не был доигран поединок Кубка Франции

Франция
(1 голосов)

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Болельщики Лиона снова сорвали матч своей команды. На этот раз не был доигран поединок Кубка Франции

L'Equipe/Автор невідомий

Новина українською

Во встрече 1/32 финала Кубка Франции между "Парижем" и "Лионом" не прозвучал финальный свисток. Команды провели только первый тайм, и затем матч был остановлен из-за хулиганства фанатов "львов".

Они напали на другую сторону фанатов и стали сражаться на трибунах. Также применялись дымовые шашки и файера. Потом болельщики с обеих сторон выбежали на поле.

Начало второго тайма отложили на 50 минут, и наконец было принято решение отменить матч.

Пока дисциплинарная комиссия не вынесла приговор на счет этого поединка, однако это нужно будет сделать уже в ближайшее время. Дело в том, что матчи 1/16 Кубка Франции пройдут уже через две недели: 2 и 3 января 2022 года.

Напомним, что недавно матч 14-го тура французской Лиги 1 "Лион" - "Марсель" тоже был прерван из-за проделок фанатов "львов". Было принято решение переиграть эту встречу, а также снять с “Лиона” одно очко.

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В статье: Лион Кубок Франции Париж
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Комментарии (1)
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dmtroyan (Полтава)
18.12.2021 в 13:48
Дискваліфікація стадіону на один круг чемпіонату. При повторі в майбутньому - на 2-3 роки.
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