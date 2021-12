Килиан Мбаппе – лучший футболист года по версии Globe Soccer Awards

Globe Soccer Awards определил лучшего игрока 2021 года – им стал Килиан Мбаппе. Француз выиграл Лигу наций со сборной, дошел до полуфинала ЛЧ и выиграл Кубок Франции с "ПСЖ".

В этом сезоне Килиан оформил 32 результативных действия по системе гол+пас(15+17) в 24 матчах за "ПСЖ".

Elegant and versatile on the pitch, Mbappé is famous for his incredible speed, and dramatic goal scoring. Not surprisingly, he is this year’s choice for Globe Soccer’s Best Men’s Player of the Year 2021. pic.twitter.com/dh6Npd5lDT