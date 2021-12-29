Руководство Монако может отправить в отставку главного тренера команды

Главный тренер "Монако" Нико Ковач может покинуть команду этой зимой. Об этом сообщает Get French Football News со ссылкой на L'Equipe.

По информации источника, руководство "монегасков" недовольно отсутствием индивидуального прогресса в команде и всё более отдалёнными отношениями между тренером и игроками. Отмечается, что решение может быть отложено до конца сезона.

Напомним, 50-летний тренер возглавил "Монако" летом 2020 года, а его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. В текущем сезоне "монегаски" набрали 29 очков в 19 матчах Лиги 1, а также с первого места вышли в плей-офф Лиги Европы.