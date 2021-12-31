Экс-тренер "Шахтера" Паулу Фонсека может возглавить " Монако " после увольнения Нико Ковача. Об этом сообщает журналист Санти Ауна.

Также в тройке претендентов Филипп Клеман ("Брюгге") и Джесси Марш (бывший тренер "Лейпцига").

При этом, как пишет авторитеный французский L'Équipe, основным претендентом является Клеман. Коуч якобы не против возглавить "Монако", однако "Брюгге" еще не сформировал свою позицию по данному переходу.

Напомним, что на днях руководство французского клуба приняло решение прекратить сотрудничество с Нико Ковачем.

После 19 туров Лиги 1 "Монако" занимает в турнирной таблице чемпионата Франции 6-е место, набрав 29 очков.