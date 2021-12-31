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Фонсека может возглавить Монако
Португалец - в тройке претендентов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-тренер "Шахтера" Паулу Фонсека может возглавить "
Также в тройке претендентов Филипп Клеман ("Брюгге") и Джесси Марш (бывший тренер "Лейпцига").
При этом, как пишет авторитеный французский L'Équipe, основным претендентом является Клеман. Коуч якобы не против возглавить "Монако", однако "Брюгге" еще не сформировал свою позицию по данному переходу.
Напомним, что на днях руководство французского клуба приняло решение
После 19 туров Лиги 1 "Монако" занимает в турнирной таблице чемпионата Франции 6-е место, набрав 29 очков.
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