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Доннарумма заразился коронавирусом. 9 января ПСЖ играть с Лионом
Бернат уже завтра продолжит тренироваться
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма сдал позитивный тест на коронавирус, сообщает клубный твиттер. 9 января парижанам в гостях предстоит сыграть с "Лионом".
???? @gigiodonna1 a été testé positif à la Covid-19. Il a été placé à l’isolement et est soumis au protocole sanitaire adapté.— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 4, 2022
Les tests effectués par Juan Bernat hier et aujourd'hui se sont révélés négatifs. Il reprendra l'entraînement demain.
В то же время, Хуан Бернат сдал негативный тест на коронавирус и уже завтра вернется к тренировкам.
Доннарумма провел 90 минут кубкового матча против "Ванна" 3 января. Итальянец отстоял "насухо".
В этом сезоне Джанлуиджи провел 12 матчей за "ПСЖ", в 5 из которых оставил ворота сухими.
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