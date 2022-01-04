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Доннарумма заразился коронавирусом. 9 января ПСЖ играть с Лионом

Франция
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Бернат уже завтра продолжит тренироваться

Доннарумма заразился коронавирусом. 9 января ПСЖ играть с Лионом

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма сдал позитивный тест на коронавирус, сообщает клубный твиттер. 9 января парижанам в гостях предстоит сыграть с "Лионом".

В то же время, Хуан Бернат сдал негативный тест на коронавирус и уже завтра вернется к тренировкам.

Доннарумма провел 90 минут кубкового матча против "Ванна" 3 января. Итальянец отстоял "насухо".

В этом сезоне Джанлуиджи провел 12 матчей за "ПСЖ", в 5 из которых оставил ворота сухими.

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В статье: Хуан Бернат Джанлуиджи Доннарумма ПСЖ
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