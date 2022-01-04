Доннарумма заразился коронавирусом. 9 января ПСЖ играть с Лионом

Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма сдал позитивный тест на коронавирус, сообщает клубный твиттер. 9 января парижанам в гостях предстоит сыграть с "Лионом".

???? @gigiodonna1 a été testé positif à la Covid-19. Il a été placé à l’isolement et est soumis au protocole sanitaire adapté.



Les tests effectués par Juan Bernat hier et aujourd'hui se sont révélés négatifs. Il reprendra l'entraînement demain. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 4, 2022

В то же время, Хуан Бернат сдал негативный тест на коронавирус и уже завтра вернется к тренировкам.

Доннарумма провел 90 минут кубкового матча против "Ванна" 3 января. Итальянец отстоял "насухо".

В этом сезоне Джанлуиджи провел 12 матчей за "ПСЖ", в 5 из которых оставил ворота сухими.