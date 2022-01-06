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Лига 1 перенесла матч между Лиллем и Лорьяном из-за коронавируса

Франция
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Эпидемиологическая ситуация зафиксирована в обеих команд

Лига 1 перенесла матч между Лиллем и Лорьяном из-за коронавируса

Фото: ligue1.com

Новина українською

Поединок 20-го тура чемпионата Франции между "Лиллем" и "Лорьяном" отложен из-за вспышек коронавируса в обеих команд, сообщает пресс-служба лиги.

По данным L'Equipe, у "мерлузовых" зафиксировано 12 случаев заражения COVID-19, а в "Лилле" - восемь.

Отметим, что игра должна была состояться 8 января в Лилле. Новая дата проведения встречи будет объявлена ​​со временем.

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В статье: Лорьян (Лорьян) Лилль
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Источник:
Ligue1

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