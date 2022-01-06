Лига 1 перенесла матч между Лиллем и Лорьяном из-за коронавируса

Поединок 20-го тура чемпионата Франции между "Лиллем" и "Лорьяном" отложен из-за вспышек коронавируса в обеих команд, сообщает пресс-служба лиги.

По данным L'Equipe, у "мерлузовых" зафиксировано 12 случаев заражения COVID-19, а в "Лилле" - восемь.

Отметим, что игра должна была состояться 8 января в Лилле. Новая дата проведения встречи будет объявлена ​​со временем.