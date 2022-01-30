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Почеттино: Связь Месси и Мбаппе начинает проявляться

Франция
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Коуч парижан высказался насчет звездных форвардов

Почеттино: Связь Месси и Мбаппе начинает проявляться

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино поделился мыслями насчет связки нападающих Мбаппе и Месси.

"Мы очень довольны тем, как Лео занимался на тренировках на этой неделе. Он хорошо поработал. Он в состоянии начать работу.

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Для Килиана это вопрос соучастия. Их связь начинает проявляться. Это два очень классных футболиста", – заявил аргентинский наставник.

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В статье: Лионель Месси Маурисио Почеттино Килиан Мбаппе
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Источник:
RMC

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