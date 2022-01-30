Почеттино: Связь Месси и Мбаппе начинает проявляться

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино поделился мыслями насчет связки нападающих Мбаппе и Месси.

"Мы очень довольны тем, как Лео занимался на тренировках на этой неделе. Он хорошо поработал. Он в состоянии начать работу.