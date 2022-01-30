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Почеттино: Связь Месси и Мбаппе начинает проявляться
Коуч парижан высказался насчет звездных форвардов
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино поделился мыслями насчет связки нападающих Мбаппе и Месси.
"Мы очень довольны тем, как Лео занимался на тренировках на этой неделе. Он хорошо поработал. Он в состоянии начать работу.
Для Килиана это вопрос соучастия. Их связь начинает проявляться. Это два очень классных футболиста", – заявил аргентинский наставник.
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Источник:RMC
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