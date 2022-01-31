Лион подписал контракт с полузащитником Бреста

Полузащитник "Бреста" Ромен Февр перешел в "Лион", пишет сайт французского клуба. Контракт с игроком рассчитан до лета 2026 года.

Трансфер 23-летнего француза обойдется "Лиону" в 15 миллионов евро плюс еще три миллиона евро в качестве бонусов.

В нынешнем сезоне Февр забил восемь мячей и отдал шесть результативных передач в 22 матчах за "Брест".