Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лион подписал контракт с полузащитником Бреста
Контракт подписан на 4 года
Фото: ol.fr
Полузащитник "Бреста" Ромен Февр перешел в "Лион", пишет сайт французского клуба. Контракт с игроком рассчитан до лета 2026 года.
Трансфер 23-летнего француза обойдется "Лиону" в 15 миллионов евро плюс еще три миллиона евро в качестве бонусов.
В нынешнем сезоне Февр забил восемь мячей и отдал шесть результативных передач в 22 матчах за "Брест".
L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer l’arrivée du milieu de terrain international espoirs français, Romain Faivre pour 4 ans et demi, soit jusqu’au 30 juin 2026 ????????#Faivre2026https://t.co/jnjEhiZufz— Olympique Lyonnais (@OL) January 31, 2022
Популярное сейчас
- Открытие АПЛ, кипер Реала, пара провалов. Чем запомнились экс-лидеры Зари после смены клуба
- Казахстан - Украина. Анонс и прогноз на четвертьфинал Евро-2022 по футзалу
- Шабанов перейдет в венгерский клуб - источник
- Официально: Даниил Игнатенко - игрок Бордо
- Неймар приобрел две NFT-картинки за миллион долларов. ФОТО
- Джорджина Родригес наплевала на родных после начала отношений с Криштиану Роналду