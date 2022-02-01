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Зидан не возглавит ПСЖ прямо сейчас по ряду причин

Франция
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Матчи против Реала не имеют к этому никакого отношения

Зидан не возглавит ПСЖ прямо сейчас по ряду причин

Фото: twitter.com/realmadriden / Автор: неизвестен

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Бывший тренер "Реала" Зинедин Зидан не возглавит "ПСЖ" прямо сейчас из-за того как клуб функционирует и неоправданно раздутого состава, сообщает журналист Адриен Гренье, ссылаясь на Le Parisien.

Менеджера принципиально не устраивает то, как клуб сейчас функционирует. Если "ПСЖ" действительно хочет пригласить Зинедина, им до лета придется решить перечисленные проблемы.

Ранее сообщалось, что руководство "ПСЖ" сообщило текущему главному тренеру Маурисио Почеттино, что он останется у руля команды до лета этого года.

Напомним, что Зинедин Зидан не тренирует с мая, после того, как ушел из "Реала", по окончанию прошлого сезона.

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В статье: Зинедин Зидан Маурисио Почеттино Реал (Мадрид) ПСЖ
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