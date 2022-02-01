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Зидан не возглавит ПСЖ прямо сейчас по ряду причин
Матчи против Реала не имеют к этому никакого отношения
Фото: twitter.com/realmadriden / Автор: неизвестен
Бывший тренер "Реала" Зинедин Зидан не возглавит "ПСЖ" прямо сейчас из-за того как клуб функционирует и неоправданно раздутого состава, сообщает журналист Адриен Гренье, ссылаясь на Le Parisien.
???? Zinedine Zidane ???????? n’a pas voulu venir au PSG dès maintenant. Les deux principales raisons sont le fonctionnement interne au club et les contours de l’effectif qui ne lui conviennent pas à ce stade.— Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) February 1, 2022
(Le Parisien)
Менеджера принципиально не устраивает то, как клуб сейчас функционирует. Если "ПСЖ" действительно хочет пригласить Зинедина, им до лета придется решить перечисленные проблемы.
Ранее сообщалось, что руководство "ПСЖ" сообщило текущему главному тренеру Маурисио Почеттино, что он останется у руля команды до лета этого года.
Напомним, что Зинедин Зидан не тренирует с мая, после того, как ушел из "Реала", по окончанию прошлого сезона.
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