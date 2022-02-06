  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Ди Мария повредил голень перед игрой против Реала
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ди Мария повредил голень перед игрой против Реала

Франция
(1 голосов)

Характер серьезности травмы аргентинца пока неизвестна

Ди Мария повредил голень перед игрой против Реала

Фото: Getty Images/ Автор - Aurelien Meunier

Новина українською

В рамках 23-го тура французской Лиги 1 "Пари Сен-Жермен" на выезде громит "Лилль" - 5:1 (второй тайм).

В концовке первого тайма главный тренер парижан Маурисио Почеттино сделал вынужденную замену. На 44-й минуте встречи Анхель Ди Мария получил травму и покинул поле. Аргентинца заменил немецкий полузащитник Юлиан Дракслер.

После замены Ди Мария указал, что он повредил левую голень.

Напомним, 11-го февраля "ПСЖ" сыграет против "Реймса" в рамках чемпионата Франции, а 15-го в Париж приедет мадридский "Реал".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Анхель Ди Мария Пари Сен-Жермен (Париж) ПСЖ Лилль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...