Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ди Мария повредил голень перед игрой против Реала
Характер серьезности травмы аргентинца пока неизвестна
Фото: Getty Images/ Автор - Aurelien Meunier
В рамках 23-го тура французской Лиги 1 "Пари Сен-Жермен" на выезде громит "Лилль" - 5:1 (второй тайм).
В концовке первого тайма главный тренер парижан Маурисио Почеттино сделал вынужденную замену. На 44-й минуте встречи Анхель Ди Мария получил травму и покинул поле. Аргентинца заменил немецкий полузащитник Юлиан Дракслер.
После замены Ди Мария указал, что он повредил левую голень.
Напомним, 11-го февраля "ПСЖ" сыграет против "Реймса" в рамках чемпионата Франции, а 15-го в Париж приедет мадридский "Реал".
Популярное сейчас
- Главный тренер Сампдории: Супряге нужен переводчик. Замена после 20-ти минут - не проблема
- Украина уступает Испании в матче за бронзу. Как это было
- Сикан дебютировал за Ганзу и принял участие в разгромной победе
- Роналду и Неймар сегодня празднуют Дни рождения
- Красотка дня. Дочь легенды АПЛ, бойфренд которой стал одноклубником Миколенко в Эвертоне. ФОТО
- Ярославский Саша – за здоровый образ жизни. Президент Металлиста на камеру окунулся в ледяную воду