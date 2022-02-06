Ди Мария повредил голень перед игрой против Реала

В рамках 23-го тура французской Лиги 1 "Пари Сен-Жермен" на выезде громит "Лилль" - 5:1 (второй тайм).

В концовке первого тайма главный тренер парижан Маурисио Почеттино сделал вынужденную замену. На 44-й минуте встречи Анхель Ди Мария получил травму и покинул поле. Аргентинца заменил немецкий полузащитник Юлиан Дракслер.

После замены Ди Мария указал, что он повредил левую голень.

Напомним, 11-го февраля "ПСЖ" сыграет против "Реймса" в рамках чемпионата Франции, а 15-го в Париж приедет мадридский "Реал".