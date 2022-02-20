Лига 1, 25-й тур

Нант, "Божуар"

"Нант" – "Пари Сен-Жермен" 3:1

Голы: Коло Муани (4), Мерлен (16), Блас (45+6, пен) – Неймар (47)

Нереализованный пенальти: Неймар (59, вратарь)

"Нант": Ляфон – Мерлен (Траоре, 90), Паллуа, Аппиа, Кастеллетто, Букари (Коршья, 67) – Чиривелья, Жиротто, Блас – Симон (Коко, 90+1), Коло Муани

"ПСЖ": Навас – Бернат (Мендеш, 74), Кимпембе, Маркиньос, Керер (Хакими, 74) – Верратти, Гейе (Икарди, 81), Вейналдум (Дракслер, 65) – Неймар (Ди Мария 74), Мбаппе, Месси

Предупреждения: Кастеллетто (18), Аппиа (45+1) – Верратти (38), Вейналдум (45+5), Неймар (50), Мбаппе (83), Хакими (90+1)

В начале недели "Пари Сен-Жермен" провёл блестящий поединок против "Реала" (1:0) в Лиге Чемпионов, собрав массу похвальной прессы и даже показав качественную игру без мяча. Прошло всего 5 дней, и всё это таинственным образом улетучилось. Команда Маурисио Почеттино забыла выйти на поле в первом тайме, получила три безответных гола, и так и не смогла вернуться обратно в игру.

Во вторник зритель, не следящий за Лигой 1, мог обмануться игрой Парижа в ЛЧ. Цельный перфоманс всей команды, тактическая победа Почеттино. Добавьте сюда ещё супертрио в атаке, и вот наш фаворит на победу в Лигу Чемпионов. Беречь силы это хорошо, но Париж так редко напрягается, что в самый ответственный момент сезона это им обязательно аукнется. Сегодня даже после 3:0 запала Неймара и компании хватило минут на 20.

С самого начала у гостей игра не задалась. Бернат не реализовал выход уже на третьей минуте игры, и уже в ответной атаке "ПСЖ" получил в свои ворота. "Нант" в две передачи отрезал две линии парижан, и Симон с Коло Муани разобрались с Кимпембе и Маркиньосом так, словно последние впервые друг друга увидели. На 16-й минуте ситуация повторилась. "ПСЖ" потерял мяч в чужой штрафной и просто выключился. Супертрио в защиту так и не вернулось, но лень – вещь заразная, и инертно сыграл и полузащита, что позволило Мерлену удвоить перевес хозяев. Перед перерывом начудил ещё и Вейналдум, сыгравший рукой в своей штрафной. Блас пробил на силу и довёл счёт до разгрома. Занавес.

На первых минутах второй половины Париж намекнул на камбек. Три суперзвезды сочинили гол на голом классе – тут и шикарный пас Месси, и финт с завершением Неймара, и Мбаппе, не поленившийся бросить аут. "Нант" продолжал играть смело, прессинговал, даже создавал моменты в ответ, но вскоре ситуация едва не стала скользкой. Мбаппе заработал пенальти, и Неймар пошёл на дубль. Ну как пошёл. Сделал надменное лицо, эффектно разбежался, но удар выдал его истинное ментальное состояние – хиленький, не в самый угол, да ещё и Ляфон угадал. Чудачил и Лео. Черепашка вывел его на пустые, но аргентинский гений почему-то не решился пробить в одно касание и всё запорол.

На этом мотивация "ПСЖ" иссякла, рубились только Мбаппе с Верратти. Килиан создавал угрозу из любой ситуации, Марко накрутил кажется каждого из сегодняшних соперников, но усилий этих двух не хватило.

3:1. Антуан Комбуаре отомстил шейхам за все обиды, лихо воспользовавшись расслабленностью суперзвездного соперника. До перерыва "Нант" чуял кровь и добивал до последнего. А во второй половине "канарейки" не сразу сели к своим воротам, чем затруднили игру сопернику. "ПСЖ" был ужасен и получил по заслугам, хотя их чемпионство всё равно никуда не денется. Констатируем второе поражение "ПСЖ" в сезоне и подъём скромного "Нанта" уже на пятую позицию. Это вам не "Реал".