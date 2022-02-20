Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вратарь Нанта получил 10 баллов за матч с ПСЖ. У Мбаппе - 3
Красноречиво
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетное французское издание L’Equipe опубликовало оценки футболистов после матча "ПСЖ" – "Нант" (1:3).
Сообщается, что у "Нанта" 10 баллов из 10 получил вратарь Альбан Лафон. Также 2 игрока получили по 8 баллов, а 6 футболистов – по 7.
В то же время лучший рейтинг в составе парижан у Неймара, Марко Верратти и Хуана Берната – всего 5 пунктов из 10. Лионель Месси получил 4 балла, Киллиан Мбаппе – 3. При этом худшая оценка среди игроков "ПСЖ" - у Джорджиньо Вейналдума: 2 балла.
Напомним, в прошлый вторник парижане победили "Реал" в матче 1/8 Лиги чемпионов со счетом 1:0.
Популярное сейчас
- Серия А. Милан не побеждает последнюю команду лиги
- АПЛ. Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3. Кейн демонстрирует свою ценность
- Луис Адриано забил первый гол в чемпионате Турции. Также за Антальяспор забил другой экс-игрок Шахтера
- Сьон выкупит защитника Шахтера за 1.5 миллиона евро
- Как живет Винисиус Жуниор: Биография, дом, девушка, зарплата, авто, благотворительность - ВИДЕО
- "Такой Седан и с прицепом можно взять". Жена Зинченко пришла на популярное YouTube-шоу Подкаты