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Вратарь Нанта получил 10 баллов за матч с ПСЖ. У Мбаппе - 3

Франция
(1 голосов)

Красноречиво

Вратарь Нанта получил 10 баллов за матч с ПСЖ. У Мбаппе - 3

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Авторитетное французское издание L’Equipe опубликовало оценки футболистов после матча "ПСЖ" – "Нант" (1:3).

Сообщается, что у "Нанта" 10 баллов из 10 получил вратарь Альбан Лафон. Также 2 игрока получили по 8 баллов, а 6 футболистов – по 7.

В то же время лучший рейтинг в составе парижан у Неймара, Марко Верратти и Хуана Берната – всего 5 пунктов из 10. Лионель Месси получил 4 балла, Киллиан Мбаппе – 3. При этом худшая оценка среди игроков "ПСЖ" - у Джорджиньо Вейналдума: 2 балла.

Напомним, в прошлый вторник парижане победили "Реал" в матче 1/8 Лиги чемпионов со счетом 1:0.

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В статье: Лионель Месси Нант (Нант) ПСЖ
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Источник:
L’Équipe

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Комментарии (3)
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Spokoyno (Київ)
20.02.2022 в 09:47
Я дивлюсь футбол і орієтуюсь на солідний футбольний сайт... А тут оцінка французів французами! Тому інопланетян повинен демонструвати космічну гру! А якщо НІТ! То зіграв погано.
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
20.02.2022 в 10:14
Гуманоїд
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0
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
20.02.2022 в 09:13
Дядько-фанатік, де там Ваші 7 балів для Властєліна?
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0
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