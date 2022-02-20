Вратарь Нанта получил 10 баллов за матч с ПСЖ. У Мбаппе - 3

Авторитетное французское издание L’Equipe опубликовало оценки футболистов после матча "ПСЖ" – "Нант" (1:3).

Сообщается, что у "Нанта" 10 баллов из 10 получил вратарь Альбан Лафон. Также 2 игрока получили по 8 баллов, а 6 футболистов – по 7.

В то же время лучший рейтинг в составе парижан у Неймара, Марко Верратти и Хуана Берната – всего 5 пунктов из 10. Лионель Месси получил 4 балла, Киллиан Мбаппе – 3. При этом худшая оценка среди игроков "ПСЖ" - у Джорджиньо Вейналдума: 2 балла.

Напомним, в прошлый вторник парижане победили "Реал" в матче 1/8 Лиги чемпионов со счетом 1:0.