УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Месси и Неймар могут уйти из ПСЖ. Руководство недовольно вылетом из ЛЧ
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Месси и Неймар могут уйти из ПСЖ. Руководство недовольно вылетом из ЛЧ

Франция
(1 голосов)

Грядет перестройка?

Месси и Неймар могут уйти из ПСЖ. Руководство недовольно вылетом из ЛЧ

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Нападающие "ПСЖ" Лионель Месси и Неймар могут покинуть клуб уже этим летом, сообщает Le10sport со ссылкой на L’Equipe. Руководство намерено проанализировать ситуацию в клубе, в связи с вылетом из ЛЧ от "Реала".

Сообщается, что "ПСЖ" покинет главный тренер Маурисио Почеттино, а также допускаются изменения в составе команды.

Ожидания от игры Месси и Неймара не соответствуют действительности и уход нападающих в клубе не исключают, хоть и продать футболистов будет очень сложно.

С другой стороны катарское руководство предпочло бы избежать таких кардинальных изменений в составе перед домашним для них ЧМ-2022.

В этом сезоне у Неймара и Месси в 47 матчах всего 12 голов и 16 голевых передач на двоих. У Лионеля все ещё 2 гола в 18 матчах Лиги 1 после 29 туров чемпионата.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Неймар ПСЖ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
le10sport.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...