Месси и Неймар могут уйти из ПСЖ. Руководство недовольно вылетом из ЛЧ

Нападающие "ПСЖ" Лионель Месси и Неймар могут покинуть клуб уже этим летом, сообщает Le10sport со ссылкой на L’Equipe. Руководство намерено проанализировать ситуацию в клубе, в связи с вылетом из ЛЧ от "Реала".

Сообщается, что "ПСЖ" покинет главный тренер Маурисио Почеттино, а также допускаются изменения в составе команды.

Ожидания от игры Месси и Неймара не соответствуют действительности и уход нападающих в клубе не исключают, хоть и продать футболистов будет очень сложно.

С другой стороны катарское руководство предпочло бы избежать таких кардинальных изменений в составе перед домашним для них ЧМ-2022.

В этом сезоне у Неймара и Месси в 47 матчах всего 12 голов и 16 голевых передач на двоих. У Лионеля все ещё 2 гола в 18 матчах Лиги 1 после 29 туров чемпионата.