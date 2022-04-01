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Месси и Неймар могут уйти из ПСЖ. Руководство недовольно вылетом из ЛЧ
Грядет перестройка?
Фото: twitter.com/PSG_inside
Нападающие "ПСЖ" Лионель Месси и Неймар могут покинуть клуб уже этим летом, сообщает Le10sport со ссылкой на L’Equipe. Руководство намерено проанализировать ситуацию в клубе, в связи с вылетом из ЛЧ от "Реала".
Сообщается, что "ПСЖ" покинет главный тренер Маурисио Почеттино, а также допускаются изменения в составе команды.
Ожидания от игры Месси и Неймара не соответствуют действительности и уход нападающих в клубе не исключают, хоть и продать футболистов будет очень сложно.
С другой стороны катарское руководство предпочло бы избежать таких кардинальных изменений в составе перед домашним для них ЧМ-2022.
В этом сезоне у Неймара и Месси в 47 матчах всего 12 голов и 16 голевых передач на двоих. У Лионеля все ещё 2 гола в 18 матчах Лиги 1 после 29 туров чемпионата.
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