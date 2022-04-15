Один день из жизни Неймара! Роналду может только мечтать

В новом видео на YouTube-канале Фолстен вы узнаете, как проходит обычный один день в жизни Неймара, игрока ПСЖ и сборной Бразилии! Такой жизни завидует не только Роналду, но и Месси, Мбаппе, Левандовски, Холланд и другие звезды мирового футбола!

Приятного вам просмотра и хорошего настроения!