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Один день из жизни Неймара! Роналду может только мечтать

Франция
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Новое видео от Фолстена

Один день из жизни Неймара! Роналду может только мечтать

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В новом видео на YouTube-канале Фолстен вы узнаете, как проходит обычный один день в жизни Неймара, игрока ПСЖ и сборной Бразилии! Такой жизни завидует не только Роналду, но и Месси, Мбаппе, Левандовски, Холланд и другие звезды мирового футбола!

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Приятного вам просмотра и хорошего настроения!

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В статье: Неймар
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