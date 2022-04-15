Франция
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Один день из жизни Неймара! Роналду может только мечтать
Новое видео от Фолстена
Getty Images / Global Images Ukraine
В новом видео на YouTube-канале Фолстен вы узнаете, как проходит обычный один день в жизни Неймара, игрока ПСЖ и сборной Бразилии! Такой жизни завидует не только Роналду, но и Месси, Мбаппе, Левандовски, Холланд и другие звезды мирового футбола!
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Приятного вам просмотра и хорошего настроения!
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