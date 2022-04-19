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Месси рискует пропустить чемпионский матч ПСЖ. В лазарете парижан восемь игроков

Франция
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У аргентинца проблемы с ахиллом

Месси рискует пропустить чемпионский матч ПСЖ. В лазарете парижан восемь игроков

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Уже завтра французский "Пари Сен-Жермен" может оформить титул чемпиона Франции. И может это сделать без самого звездного футболиста.

У Лео Месси - травма. По данным официального сайта клуба, из-за проблем с ахилловым сухожилием форвард может быть недоступен в день игры. Завтра он пройдет дополнительные тесты.

Отметим, что из-за травмы игру может пропустить не только Лео. В лазарете парижан находятся Дракслер, Кимпембе, Паредес, Диалло, Курзава, Верратти и Эррера.

На счету Месси в нынешнем сезоне 29 матчей, восемь голов и 13 голевых передач.

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж)
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