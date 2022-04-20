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С голевым действием от украинца. Бордо - Сент-Этьен 2:2. Видео голов и обзор матча

Франция
(1 голосов)

На счету Игнатенко голевая передача

С голевым действием от украинца. Бордо - Сент-Этьен 2:2. Видео голов и обзор матча

Фото: FC Girondins de Bordeaux

UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию видеообзор поединка между "Бордо" и "Сент-Этьеном". Команды сыграли вничью 2:2, а украинец Игнатенко отличился голевой передачей.

Лига 1, 33-й тур
"Бордо" - "Сент-Этьен" 2:2
Голы: Мара 16, Онана 23 - Буанга 33, Норден 65

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В статье: Бордо Даниил Игнатенко
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