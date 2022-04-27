Антонио Конте не контактировал с ПСЖ

Окружение главного тренера "Тоттенхэма" Антонио Конте опровергает, что менеджер может возглавить "ПСЖ", сообщает La Gazzetta dello Sport. "Абсурдные фейковые новости", – сказал человек, входящий в его очень близкое окружение.

Сообщается, что 52-летний специалист не контактировал с руководством "ПСЖ".

Также ранее сообщалось, что Антонио хочет ввести в Париже должность "директора по соцсетям", чтобы контролировать, как футболисты пользуются своей аудиторией.

Это также оказалось фейком. Отмечается, что все, кто знакомы с Конте, знают, что он никогда не пытался контролировать поведение игроков в соцсетях.

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Напомним, что недавно появилась информация, что Антонио Конте хочет работать в "ПСЖ" и контактирует по этому поводу с руководством парижан.