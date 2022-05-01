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Лига 1. Йылмаз и Саншеш подвели Лилль, Монако побеждает 7-й раз кряду
Монегаски рвутся в ЛЧ
Фото: AS Monaco
Лига 1. 35-й тур
Труа, Стад де л’Об
Труа – Лилль 3:0
Голы: Тардье 43 (пен), 86 (пен), Угбо 55 (пен)
Удаления: Саншеш 50, Йылмаз 68
“Труа” добыл важную победу над “Лиллем”, оторвавшись от зоны вылета на 5 очков. “Доги” же после позорного разгрома остались на 10-й строчке, имея нулевые шансы на попадания в еврокубки по итогам сезона.
Сегодняшний матч выдался абсолютно уникальным с точки зрения судейства, аномальным даже по французским меркам. Хозяева все три свои гола провели с пенальти. После первого пропущенного “Лилль” остался в меньшинстве из-за дурацкого удаления Ренату Саншеша. Португалец за 5 секунд получил две жёлтые, позволив себе оскорбить арбитра. Вслед за трансферной целью “Милана” нервы не выдержали и у опытного Бурака Йылмаза, оставившего свою команду вдевятером при счёте 2:0.
Монако, Стад Луи II
Монако – Анже 2:0
Голы: Бамба 42 (автогол), Бен Йеддер 61
“Монако” продолжает бороться за Лигу Чемпионов, добыв седьмую кряду победу в Лиге 1. Команда Филиппа Клемана сравнялась с третим “Ренном” по количеству очков, однако конкурент обладает лучшей разницей мячей.
Новой жертвой “монегасков” стал “Анже”. На этот раз победа была добыта в контратакующей манере. Гости без Софьяна Буфаля были беспомощны в атаке, особенно на фоне монструозных перфомансов Бадиашиле, Фофана и Агилара (у всех по 5 отборов). “Монако” забил первый со стандарта, вынудив Абдулайе Бамба срезать мяч в свои ворота перед перерывом. А на старте второй половины вновь сыграла связка Кевина Фолланда и Бен Йеддера, позволившая Виссаму оформить 21-й гол в кампании.
Брест, Стад Франсис Ле Бле
Брест – Клермон 2:0
Голы: Брасье 60, Мунье 62
Удаление: Кастильо 22
Лорьян, Стад дю Мустуар
Лорьян – Реймс 1:2
Голы: Моффи 32 – Зенели 17, Туре 59
Монпелье, Стад де ля Моссон
Монпелье – Мец 2:2
Голы: Суке 80, Ваи 90+1 – Делен 24, Мафута 70
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