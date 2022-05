Не гоните лошадей. Топовый инсайдер опроверг новый контракт Мбаппе с ПСЖ

Не успела Le Parisien отрапортовать о согласии Килиана Мбаппе на новый контракт с "ПСЖ", как почти моментально последовало опровержение. И от кого!

Самый известный инсайдер последних лет Фабрицио Романо говорит, что по его информации никаких договоров семья футболиста не подписывала ни с Парижем, ни с мадридским "Реалом". Мбаппе все еще в раздумьях и объявит решение в ближайшее время.

23-летний форвард в текущем сезоне забил 35 голов в 43 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах, являясь безальтернативно лучшим игроком французского чемпионата.

Sources close to Kylian Mbappé deny any agreement reached with PSG… or Real Madrid. He’s still thinking about it with his family. Decision to be made soon. ???????? #Mbappé