  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Не гоните лошадей. Топовый инсайдер опроверг новый контракт Мбаппе с ПСЖ
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Не гоните лошадей. Топовый инсайдер опроверг новый контракт Мбаппе с ПСЖ

Франция
(1 голосов)

У "Реала" еще будет шанс

Не гоните лошадей. Топовый инсайдер опроверг новый контракт Мбаппе с ПСЖ

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Не успела Le Parisien отрапортовать о согласии Килиана Мбаппе на новый контракт с "ПСЖ", как почти моментально последовало опровержение. И от кого!

Самый известный инсайдер последних лет Фабрицио Романо говорит, что по его информации никаких договоров семья футболиста не подписывала ни с Парижем, ни с мадридским "Реалом". Мбаппе все еще в раздумьях и объявит решение в ближайшее время.

23-летний форвард в текущем сезоне забил 35 голов в 43 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах, являясь безальтернативно лучшим игроком французского чемпионата.

Его контракт с парижанами истекает в конце сезона, и ранее сообщалось, что шейхи готовы платить Килиану 50 млн в год чистыми, лишь бы он остался.

"Реал" не готов конкурировать с "ПСЖ" в деньгах, но он успешнее на международной арене и к тому же сам Мбаппе признавался, что с детства мечтал выступать за Мадрид.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе Фабрицио Романо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде