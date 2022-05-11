Ницца – Сент-Этьен 4:2. Делор снова выручает орлят

Лига 1, 36-й тур

Ницца, Альянц Ривьера

Ницца – Сент-Этьен 4:2

Голы: Бар 52, Делор 60, 62, Будауи 80 – Буанга 11, Юссуф 45+4

Ницца: Бенитес – Бар (Амави, 83), Данте, Тодибо, Данилюк – Клюйверт (Стенгс, 83), Лемина (Шнейдерлин, 78), Росарио, Гуири (Гиссан, 74) – Делор, Браими (Будауи, 79)

Сент-Этьен: Бернардони – Сов, Мукуди, Мангала – Силва, Камара, Юссуф (Муэффек, 73), Масон (Тиуб, 74) – Будебуз (Аушиш, 63) – Буанга (Амума, 81), Норден (Кривелли, 64)

Предупреждения: Данилюк 44, Клюйверт 65 – Масон 37, Мангала 54, Мукуди 85

Анди Делор продолжает геройствовать, тащя "Ниццу" в еврокубки. На фоне затяжного спада "орлят", в ходе которого команда Критофа Галтье потеряла место в топ-3 и проиграла Кубок Франции, сумасшедшая форма алжирского форварда позволяет коллективу с Лазурного берега оставаться в гонке.

Сегодня Делор принёс четвертую из пяти последних побед "Ниццы" в Лиге 1. Его мяч на 88-й минуте в ворота "ПСЖ" оказался единственным во встрече. Затем на той же 88-й был забит победный "Лорьяну". На прошлой неделе минимальную победу над "Бордо" так же принёс Анди. К этому добавил переломный дубль во встрече со "Сент-Этьеном".

"Зелёные" могли бы гарантировать себе как минимум возможность избежать прямого вылета, добудь они сегодня победу. И команда Паскаля Дюпра была к этому близка, выдав шикарный первый тайм. Денис Буанга вывел аутсайдера вперёд на 11-й минуте, подставив грудь после навеса Масона. А перед перерывом Буанга разогнал контратаку, которая закончилась невероятным ударом Юссуфа слёту. 0:2.

На старте второго тайма "Сент-Этьен" продолжил играть в футбол на встречных курсах, и быстро успели об этом пожалеть. В дебюте заключительной половины Бар отыграл один мяч, пробив Бернардони между рук с острого угла. Очевидная ошибка кипера. А затем в игру вступил Делор. На 60-й минуте алжирец со штрафного запустил ракету в дальний угол, где стоял Бернардони, но кипер не успел отреагировать.

Вскоре Делор уже выведет свою команду вперёд. Тодибо продемонстрировал качества, за которые его в своё время взяли в "Барсу". Шикарная передача через всё поле на Клюйверта, Джастин простреливает на на Делора, и счёт уже в пользу хозяев. Гости ещё посопротивлялись, но ещё одна контратака со скидкой Делора на Будауи и последующий черпачок ещё одного алжирца поставил точку в игре. 4:2.