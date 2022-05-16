Мбаппе анонсировал дату, когда объявит решение о своем будущем

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что принял решение о своем будущем.

"Я не могу сказать о своем будущем, но вы скоро узнаете. Все почти решено. Это не подходящий момент, но да, решение почти принято.

Я официально объявлю о своем решении перед тем, как поеду в сборную Франции в июне", — приводит слова Мбаппе RMC Sport.