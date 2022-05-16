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Мбаппе анонсировал дату, когда объявит решение о своем будущем

Франция
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Перейдет в "Реал" или останется в "ПСЖ"?

Мбаппе анонсировал дату, когда объявит решение о своем будущем

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что принял решение о своем будущем.

"Я не могу сказать о своем будущем, но вы скоро узнаете. Все почти решено. Это не подходящий момент, но да, решение почти принято.

Я официально объявлю о своем решении перед тем, как поеду в сборную Франции в июне", — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Отметим, что французская национальная команда начнет подготовку к ближайшим матчам 28 мая. Напомним, ранее СМИ неоднократно сватали Мбаппе в мадридский "Реал".

В нынешнем сезоне Килиан провел 45 матчей за "ПСЖ" во всех турнирах, в которых забил 36 голов и выполнил 26 результативных передач.

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В статье: Килиан Мбаппе ПСЖ
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Источник:
RMC Sport

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