Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мбаппе анонсировал дату, когда объявит решение о своем будущем
Перейдет в "Реал" или останется в "ПСЖ"?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что принял решение о своем будущем.
"Я не могу сказать о своем будущем, но вы скоро узнаете. Все почти решено. Это не подходящий момент, но да, решение почти принято.
Я официально объявлю о своем решении перед тем, как поеду в сборную Франции в июне", — приводит слова Мбаппе RMC Sport.
Отметим, что французская национальная команда начнет подготовку к ближайшим матчам 28 мая. Напомним, ранее СМИ неоднократно сватали Мбаппе в мадридский "Реал".
В нынешнем сезоне Килиан провел 45 матчей за "ПСЖ" во всех турнирах, в которых забил 36 голов и выполнил 26 результативных передач.
Популярное сейчас
- Генштаб ВСУ объявил об уничтожении двух вертолетов и подтвердил удар по Чернобаевке
- Лидер молодежной сборной Украины получил тяжелую травму
- Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2. Обзор матча и видео голов
- Фабрегас: Между мной и Монако все кончено, я уверен
- Легендарный голливудский актер продает свой роскошный автомобиль для помощи Украине. ФОТО
- На бухло деньги есть. Украинская модель Playboy рассказала, как Милевский требовал бесплатный суп