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ПСЖ все ещё пытается убедить Мбаппе остаться
Подпись под контрактом с "Реалом" ещё не поставлена
Фото: twitter.com/PSG_inside
Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе ещё не поставил подпись под контрактом с "Реалом", сообщает The Athletic. Парижане будут пытаться переубедить француза пока вопрос окончательно не решится.
Сообщается, что хоть Килиан и согласовал будущий контракт с "Реалом", подпись под соглашением ещё не поставлена. На фоне этого Париж будет до последнего пытаться убедить Мбаппе остаться в "ПСЖ".
Напомним, что Мбаппе скорее всего присоединится к "Реалу" после окончания сезона в качестве свободного агента.
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