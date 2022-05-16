ПСЖ все ещё пытается убедить Мбаппе остаться

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе ещё не поставил подпись под контрактом с "Реалом", сообщает The Athletic. Парижане будут пытаться переубедить француза пока вопрос окончательно не решится.

Сообщается, что хоть Килиан и согласовал будущий контракт с "Реалом", подпись под соглашением ещё не поставлена. На фоне этого Париж будет до последнего пытаться убедить Мбаппе остаться в "ПСЖ".

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Напомним, что Мбаппе скорее всего присоединится к "Реалу" после окончания сезона в качестве свободного агента.