Мбаппе вместе с Хакими пообедал в Мадриде

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе был замечен у одного из ресторанов в Мадриде, сообщает AS. Футболистам парижской команды предоставлен отдых до среды.

Сообщается, что сегодня французский футболист пообедал с защитником "ПСЖ" Ашрафом Хакими и его братом, а также еще двумя спутниками.

На стадионе "Атлетико" Ванда Метрополитано также побывал и президент парижан Нассер Аль-Хелайфи. Он поучаствовал в мероприятии Ассоциации европейских клубов.

Напомним, что "Реал" второй сезон пытается подписать Килиана Мбаппе. Летом у нападающего истекает срок контракта.