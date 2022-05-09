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Мбаппе вместе с Хакими пообедал в Мадриде

Испания
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Приехал на переговоры?

Мбаппе вместе с Хакими пообедал в Мадриде

Фото: twitter.com/KMbappe

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Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе был замечен у одного из ресторанов в Мадриде, сообщает AS. Футболистам парижской команды предоставлен отдых до среды.

Сообщается, что сегодня французский футболист пообедал с защитником "ПСЖ" Ашрафом Хакими и его братом, а также еще двумя спутниками.

На стадионе "Атлетико" Ванда Метрополитано также побывал и президент парижан Нассер Аль-Хелайфи. Он поучаствовал в мероприятии Ассоциации европейских клубов.

Напомним, что "Реал" второй сезон пытается подписать Килиана Мбаппе. Летом у нападающего истекает срок контракта.

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В статье: Реал (Мадрид) Нассер Аль-Хелаифи Килиан Мбаппе Ашраф Хакими
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Источник:
as.com

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