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Мбаппе вместе с Хакими пообедал в Мадриде
Приехал на переговоры?
Фото: twitter.com/KMbappe
Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе был замечен у одного из ресторанов в Мадриде, сообщает AS. Футболистам парижской команды предоставлен отдых до среды.
Сообщается, что сегодня французский футболист пообедал с защитником "ПСЖ" Ашрафом Хакими и его братом, а также еще двумя спутниками.
На стадионе "Атлетико" Ванда Метрополитано также побывал и президент парижан Нассер Аль-Хелайфи. Он поучаствовал в мероприятии Ассоциации европейских клубов.
Напомним, что "Реал" второй сезон пытается подписать Килиана Мбаппе. Летом у нападающего истекает срок контракта.
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