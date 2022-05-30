  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Месси признался, что полтора месяца не мог бегать из-за коронавируса
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Месси признался, что полтора месяца не мог бегать из-за коронавируса

Франция
(1 голосов)

Причина слабого сезона Лео?

Месси признался, что полтора месяца не мог бегать из-за коронавируса

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Новина українською

Легендарный аргентинец Лионель Месси признался, что тяжело перенес COVID-19 прошлой зимой, что во многом испортило ему сезон в "ПСЖ".

"По правде, он ударил по мне очень сильно. Симптомы были примерно как у всех, я полагаю. Сильный кашель, лихорадка, но хуже всего - последствия. Он поразил мои легкие. Я не мог тренироваться и даже когда вернулся полтора месяца не мог бегать", - цитирует Лео TYC Sports.

"Я не испугался, но ходило столько разной информации... Я начал тренироваться раньше положенного, и этим еще усугубил ситуацию. Я хотел просто выйти на пробежку, а в итоге сделал хуже".

Месси в сезоне-2021/22 забил 11 голов и отдал 14 результативных передач в 34 турах во всех турнирах - это его слабейший сезон за 15 лет.

В настоящее время 34-летний форвард готовится со сборной Аргентины к матчу против чемпиона Европы Италии - он пройдет 1 июня.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж) коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
TYC Sports.

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде