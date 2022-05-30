Месси признался, что полтора месяца не мог бегать из-за коронавируса

Легендарный аргентинец Лионель Месси признался, что тяжело перенес COVID-19 прошлой зимой, что во многом испортило ему сезон в "ПСЖ".

"По правде, он ударил по мне очень сильно. Симптомы были примерно как у всех, я полагаю. Сильный кашель, лихорадка, но хуже всего - последствия. Он поразил мои легкие. Я не мог тренироваться и даже когда вернулся полтора месяца не мог бегать", - цитирует Лео TYC Sports. "Я не испугался, но ходило столько разной информации... Я начал тренироваться раньше положенного, и этим еще усугубил ситуацию. Я хотел просто выйти на пробежку, а в итоге сделал хуже".

Месси в сезоне-2021/22 забил 11 голов и отдал 14 результативных передач в 34 турах во всех турнирах - это его слабейший сезон за 15 лет.

В настоящее время 34-летний форвард готовится со сборной Аргентины к матчу против чемпиона Европы Италии - он пройдет 1 июня.