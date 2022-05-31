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ПСЖ объявил о выкупе контракта защитника Спортинга

Франция
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19-летний футболист перебрался в Париж на постоянной основе

ПСЖ объявил о выкупе контракта защитника Спортинга

Фото: psg.fr

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19-летний защитник "Пари Сен-Жермен" Нуну Мендеш стал полноправным игроком парижского клуба, сообщает официальный сайт команды.

Португалец присоединился к парижанам летом 2021 года на правах аренды из "Спортинга". Теперь же стало известно, что "ПСЖ" выкупил контракт защитника. Французский клуб и игрок сборной Португалии согласовали сделку до 2026 года.

Сообщалось, что "ПСЖ" заплатит 40 миллионов евро за выкуп Мендеша.

Напомним, в завершившемся сезоне Нуну отыграл 40 матчей за парижан во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Нуну Мендеш ПСЖ
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Источник:
ФК ПСЖ

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