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ПСЖ объявил о выкупе контракта защитника Спортинга
19-летний футболист перебрался в Париж на постоянной основе
Фото: psg.fr
19-летний защитник "Пари Сен-Жермен" Нуну Мендеш стал полноправным игроком парижского клуба, сообщает официальный сайт команды.
Португалец присоединился к парижанам летом 2021 года на правах аренды из "Спортинга". Теперь же стало известно, что "ПСЖ" выкупил контракт защитника. Французский клуб и игрок сборной Португалии согласовали сделку до 2026 года.
Сообщалось, что "ПСЖ" заплатит 40 миллионов евро за выкуп Мендеша.
Напомним, в завершившемся сезоне Нуну отыграл 40 матчей за парижан во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами.
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