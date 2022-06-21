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Президент ПСЖ: Зидан не будет руководить ПСЖ

Франция
(2 голосов)

Конец спекуляциям

Президент ПСЖ: Зидан не будет руководить ПСЖ

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

Нассер Аль-Хелаифи, президент "ПСЖ", прокомментировал слухи о назначении главным тренером Зинедина Зидана. "Мы выбрали другой вариант", – приводит его слова журналист Адриан Гренье.

"Мы выбрали не Зидана, другой вариант.

Мы выбрали тренера, который лучше всего подойдет под тот проект, который мы хотим построит", – сказал президент "парижан".

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" договорился с главным тренером "Ниццы" Кристофом Галтье. "Париж" должен объявить об увольнении Почеттино в четверг.

Напомним, что с первых проблем "ПСЖ" в Лиге чемпионов осенью прошлого года вокруг клуба ходили слухи о возможном назначении безработного Зинедина Зидана.

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В статье: Зинедин Зидан Кристоф Галтье Нассер Аль-Хелаифи ПСЖ
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
21.06.2022 в 20:03
Так наразі у ПСЖ з тренером великі проблеми! Бо титули виграють команди-зірки, а там повно зірок, які тягнуть ковдру на себе... А одній Мабуть праве вето, ще надали Тому виглядає, що коуч у парижан повинен бути перш за все ПСИХОЛОГОМ з доброю командою футбольних фахівців... Як у нас при ШАМ був... спец по фізиці, спец по захисту, спец по організації нападу... А головний за координацію спеців та мотивації гравців Десь так.
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