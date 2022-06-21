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Президент ПСЖ: Зидан не будет руководить ПСЖ
Конец спекуляциям
Фото: twitter.com/realmadrid
Нассер Аль-Хелаифи, президент "ПСЖ", прокомментировал слухи о назначении главным тренером Зинедина Зидана. "Мы выбрали другой вариант", – приводит его слова журналист Адриан Гренье.
"Мы выбрали не Зидана, другой вариант.
Мы выбрали тренера, который лучше всего подойдет под тот проект, который мы хотим построит", – сказал президент "парижан".
???? Nasser Al-Khelaïfi annonce que Zinédine Zidane ne rejoindra PAS le PSG ! ❌— Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) June 21, 2022
"On a choisi une autre option que Zidane. On a choisi un entraîneur qui sera le meilleur pour ce que nous voulons mettre en place", explique-t-il au Parisien. ????
Ранее сообщалось, что "ПСЖ" договорился с главным тренером "Ниццы" Кристофом Галтье. "Париж" должен объявить об увольнении Почеттино в четверг.
Напомним, что с первых проблем "ПСЖ" в Лиге чемпионов осенью прошлого года вокруг клуба ходили слухи о возможном назначении безработного Зинедина Зидана.
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