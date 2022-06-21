Президент ПСЖ: Зидан не будет руководить ПСЖ

Нассер Аль-Хелаифи, президент "ПСЖ", прокомментировал слухи о назначении главным тренером Зинедина Зидана. "Мы выбрали другой вариант", – приводит его слова журналист Адриан Гренье.

"Мы выбрали не Зидана, другой вариант.

Мы выбрали тренера, который лучше всего подойдет под тот проект, который мы хотим построит", – сказал президент "парижан".

???? Nasser Al-Khelaïfi annonce que Zinédine Zidane ne rejoindra PAS le PSG ! ❌



"On a choisi une autre option que Zidane. On a choisi un entraîneur qui sera le meilleur pour ce que nous voulons mettre en place", explique-t-il au Parisien. ???? — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) June 21, 2022

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" договорился с главным тренером "Ниццы" Кристофом Галтье. "Париж" должен объявить об увольнении Почеттино в четверг.

Напомним, что с первых проблем "ПСЖ" в Лиге чемпионов осенью прошлого года вокруг клуба ходили слухи о возможном назначении безработного Зинедина Зидана.