Франция
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Монако подпишет нападающего Ливерпуля
Японец продолжит свою карьеру в Лиге 1
Такуми Минамино
"Ливерпуль" договорился о трансфере своего нападающего Такуми Минамино. Японец уже в это межсезонье подпишет контракт с "Монако". Сумма трансфера составит 15 миллионов евро. Эту информацию сообщил Фабрицио Романо.
Контракт будет подписан на пять лет. К тому же, для английского клуба будут предусмотрены бонусы.
В нынешнем сезоне АПЛ Минамино сыграл 11 матчей и забил 3 гола.
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Источник:Фабрицио Романо
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