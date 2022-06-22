Монако подпишет нападающего Ливерпуля

"Ливерпуль" договорился о трансфере своего нападающего Такуми Минамино. Японец уже в это межсезонье подпишет контракт с "Монако". Сумма трансфера составит 15 миллионов евро. Эту информацию сообщил Фабрицио Романо.

Контракт будет подписан на пять лет. К тому же, для английского клуба будут предусмотрены бонусы.

В нынешнем сезоне АПЛ Минамино сыграл 11 матчей и забил 3 гола.