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Монако подпишет нападающего Ливерпуля

Франция
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Японец продолжит свою карьеру в Лиге 1

Монако подпишет нападающего Ливерпуля

Такуми Минамино

Новина українською

"Ливерпуль" договорился о трансфере своего нападающего Такуми Минамино. Японец уже в это межсезонье подпишет контракт с "Монако". Сумма трансфера составит 15 миллионов евро. Эту информацию сообщил Фабрицио Романо.

Контракт будет подписан на пять лет. К тому же, для английского клуба будут предусмотрены бонусы.

В нынешнем сезоне АПЛ Минамино сыграл 11 матчей и забил 3 гола.

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В статье: Ливерпуль Монако Такуми Минамино
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