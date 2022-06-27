По дороге в ПСЖ. Галтье покинул Ниццу - его место занял экс-наставник Боруссии

Французская "Ницца" объявила о смене тренера.

По данным официального сайта клуба, новым наставником коллектив стал Люсьен Фавр, который ранее уже работал с командой. Последним клубом французского специалиста была дортмундская "Боруссия".

В свою очередь, пост тренера "Ниццы" покинул Кристоф Галтье, всего год проведший в команде. В ближайшее время он должен будет возглавить "ПСЖ". За это "орлята" получит десять миллионов в виде компенсации.

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Напомним, что в прошедшей кампании "Ницца" стала пятой.