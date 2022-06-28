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Ренату Саншеш близок к переходу в ПСЖ
Португалец окончательно реанимировал карьеру?
Фото: twitter.com/losclive
Полузащитник "Лилля" Ренату Саншеш близок к трансферу в "ПСЖ", сообщает Gianlucadimarzio.com. Новый спортивный директор "парижан" Луис Кампос лично хочет видеть хавбека в команде.
Сообщается, что Саншеш также не видит альтернатив – Луис Кампос дал ему шанс и реанимировал карьеру полузащитника в "Лилле" после неудач в "Суонси" и "Баварии".
"Милан" хотел подписать португальца, но теперь пространство для маневра у "россонери" ограничено.
Контракт полузащитника истекает летом 2023-го.
В прошлом сезоне Саншеш провел за "Лилль" 32 матча, забил 2 гола и отадл 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего португальца в 28 миллионов евро.
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