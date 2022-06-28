Официально: Ботман – игрок Ньюкасла

"Ньюкасл" объявил о подписании контракта с защитником "Лилля" Свеном Ботманом. Нидерландский фуллбек поставил подпись под соглашением до 2027 года.

✍️ Newcastle United have agreed a deal in principle with LOSC Lille to sign Dutch defender Sven Botman for an undisclosed fee!



⚫️⚪️ — Newcastle United FC (@NUFC) June 28, 2022

Сообщается, что сумма трансфера составила 37 миллионов евро. "Ньюкасл" вел переговоры о переходе с января. "Сороки" обогнали "Милан", который также пытался приобрести 22-летнего защитника.

В прошлом сезоне Ботман провел за "Лилль" 32 матча, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 30 миллионов евро.