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Официально: Ботман – игрок Ньюкасла
"Сороки" метят в еврокубки
Фото: nufc.co.uk
"Ньюкасл" объявил о подписании контракта с защитником "Лилля" Свеном Ботманом. Нидерландский фуллбек поставил подпись под соглашением до 2027 года.
✍️ Newcastle United have agreed a deal in principle with LOSC Lille to sign Dutch defender Sven Botman for an undisclosed fee!— Newcastle United FC (@NUFC) June 28, 2022
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Сообщается, что сумма трансфера составила 37 миллионов евро. "Ньюкасл" вел переговоры о переходе с января. "Сороки" обогнали "Милан", который также пытался приобрести 22-летнего защитника.
В прошлом сезоне Ботман провел за "Лилль" 32 матча, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 30 миллионов евро.
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