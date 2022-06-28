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Официально: Ботман – игрок Ньюкасла

Франция
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"Сороки" метят в еврокубки

Официально: Ботман – игрок Ньюкасла

Фото: nufc.co.uk

Новина українською

"Ньюкасл" объявил о подписании контракта с защитником "Лилля" Свеном Ботманом. Нидерландский фуллбек поставил подпись под соглашением до 2027 года.

Сообщается, что сумма трансфера составила 37 миллионов евро. "Ньюкасл" вел переговоры о переходе с января. "Сороки" обогнали "Милан", который также пытался приобрести 22-летнего защитника.

В прошлом сезоне Ботман провел за "Лилль" 32 матча, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 30 миллионов евро.

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В статье: Ньюкасл Милан Лилль Свен Ботман
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