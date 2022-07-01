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Официально. ПСЖ завершил трансфер хавбека Порту за 40 млн евро

Франция
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Витинья продолжит карьеру во Франции

Официально. ПСЖ завершил трансфер хавбека Порту за 40 млн евро

Фото: psg.fr

Новина українською

Португальский полузащитник Витинья перешел из "Порту" в "ПСЖ", сообщает официальный сайт парижксой команды.

22-летний хавбек заключил соглашение до 30 июня 2027 года. Финансовые детали перехода не афишируется. По информации СМИ, "парижане" заплатили за трансфер португальца 40 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Витинья провел 47 матчей за "драконов" во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 2 передачи.

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В статье: Порту (Португалия) Витинья ПСЖ
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Источник:
psg.fr

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