Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально. ПСЖ завершил трансфер хавбека Порту за 40 млн евро
Витинья продолжит карьеру во Франции
Фото: psg.fr
Португальский полузащитник Витинья перешел из "Порту" в "ПСЖ", сообщает официальный сайт парижксой команды.
22-летний хавбек заключил соглашение до 30 июня 2027 года. Финансовые детали перехода не афишируется. По информации СМИ, "парижане" заплатили за трансфер португальца 40 миллионов евро.
В сезоне-2021/22 Витинья провел 47 матчей за "драконов" во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 2 передачи.
???? ????????????-????????????????????, @vitinha!— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 30, 2022
???? #WelcomeVitinha ???? pic.twitter.com/EL0xSitK5k
Популярное сейчас
- Ракетный удар россиян по Одесской области: уже известно о 14 погибших
- Тете согласовал контракт с Лионом. Шахтер не получит ничего
- На Донбассе благодаря "Валькирии" ВСУ уничтожили склад боеприпасов россиян - ВИДЕО
- Холанд, Мане и другие. Главные трансферы лета 2022 года в ТОП-чемпионатах Европы
- Красотка дня. Очаровательная девушка, которая защищает Украину в составе 93-ї ОМБр Холодний яр. ФОТО
- Лукашенко разрешил украинцам собирать ягоды и грибы на территории Беларуси