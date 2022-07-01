Официально. ПСЖ завершил трансфер хавбека Порту за 40 млн евро

Португальский полузащитник Витинья перешел из "Порту" в "ПСЖ", сообщает официальный сайт парижксой команды.

22-летний хавбек заключил соглашение до 30 июня 2027 года. Финансовые детали перехода не афишируется. По информации СМИ, "парижане" заплатили за трансфер португальца 40 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Витинья провел 47 матчей за "драконов" во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 2 передачи.