Закрыл вопрос. Новоиспеченный тренер ПСЖ заявил, что рассчитывает на Неймара

Новоиспеченный тренер "ПСЖ" Кристоф Галтье прокомментировал слухи о возможном уходе Неймара.

"Я хочу, чтобы Неймар остался. Он футболист высокого класса, любой тренер хочет иметь такого топ-футболиста в своей команде. У меня есть четко представление о роли Неймара в "ПСЖ", - заявил Галтье.

PSG manager Galtier on Neymar: “I want Neymar to stay here with us. He’s kind of world class player, all the managers in the world want top players like him”. ???????????? #PSG



“I’ve already clear ideas on my plan for Neymar here at PSG”. pic.twitter.com/PjiTpLorlU