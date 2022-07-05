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Закрыл вопрос. Новоиспеченный тренер ПСЖ заявил, что рассчитывает на Неймара

Франция
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Трансфера, судя по всему, не будет

Закрыл вопрос. Новоиспеченный тренер ПСЖ заявил, что рассчитывает на Неймара

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

UA-Футбол
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Новоиспеченный тренер "ПСЖ" Кристоф Галтье прокомментировал слухи о возможном уходе Неймара.

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"Я хочу, чтобы Неймар остался. Он футболист высокого класса, любой тренер хочет иметь такого топ-футболиста в своей команде. У меня есть четко представление о роли Неймара в "ПСЖ", - заявил Галтье.

Слухи о возможном уходе Неймара появились после окончании прошедшего сезона. Говорили, что он может оказаться в чемпионате Англии. Первого июля контракт бразильца был автоматически продлен.

В прошлом сезоне Неймар отыграл за "ПСЖ".

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В статье: Неймар Кристоф Галтье Пари Сен-Жермен (Париж)
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