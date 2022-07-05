Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Закрыл вопрос. Новоиспеченный тренер ПСЖ заявил, что рассчитывает на Неймара
Трансфера, судя по всему, не будет
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Новоиспеченный тренер "ПСЖ" Кристоф Галтье прокомментировал слухи о возможном уходе Неймара.
"Я хочу, чтобы Неймар остался. Он футболист высокого класса, любой тренер хочет иметь такого топ-футболиста в своей команде. У меня есть четко представление о роли Неймара в "ПСЖ", - заявил Галтье.
PSG manager Galtier on Neymar: “I want Neymar to stay here with us. He’s kind of world class player, all the managers in the world want top players like him”. ???????????? #PSG— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2022
“I’ve already clear ideas on my plan for Neymar here at PSG”. pic.twitter.com/PjiTpLorlU
Слухи о возможном уходе Неймара появились после окончании прошедшего сезона. Говорили, что он может оказаться в чемпионате Англии. Первого июля контракт бразильца был
В прошлом сезоне Неймар отыграл за "ПСЖ".
Популярное сейчас
- Полтысячи двухсотых и трехсотых. Мэр Мелитополя – о потерях россиян после удара ВСУ по базе оккупантов
- Динамо получило предложение по Цыганкову от топ-клуба Испании - источник
- Кессье и Кристенсен в Барсе, Мхитарян и Онана в Интере. Все топ-трансферы Европы летом-2022
- Официально. ПСЖ объявил об отставке Маурисио Почеттино
- Поджал хвост и спрятался. Украинка встретила Баскова в Турции и спросила о его поддержке геноцида. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка, которая защищает Украину в составе 93-ї ОМБр Холодний яр. ФОТО