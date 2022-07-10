Лилль бесплатно подписал бывшую звезду РПЛ

"Лилль" объявил о бесплатном переходе атакующего полузащитника Реми Кабелла. Контракт рассчитан по схеме 1+1.

32-летний хавбек с 2019 года выступал в россии за "Краснодар", но сразу после вторжения в Украину покинул клуб и минувший сезон доиграл в родном "Монпелье".

Лучшие годы Кабелла прошли в "Марселе" и "Сент-Этьене", откуда он даже вызывался в сборную Франции; а вот его попытка заиграть в "Ньюкасле" в 2014-16 годах провалилась. Суммарно на счету Реми 245 матчей и 50 голов в Лиге 1.

"Лилль" ранее в этом месяце назначил главным тренером Паулу Фонсеку и подписал возрастного опорника Жона Мартена.