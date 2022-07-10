Руководство ПСЖ намерено избавиться от 11 игроков, в том числе от Икарди и Вейналдума

Новый спортивный директор "ПСЖ" Луиш Кампуш, совместно с Антеру Энрике, составил список игроков команды, которых клуб готов продать уже этим летом. Как сообщает издание Le Parisien, в списке – 11 человек.

Среди этих одиннадцати есть как звезды, к примеру форвард Мауро Икарди и полузащитник Жоржиньо Вейналдум, так и рядовые игроки, такие как защитник Абду Диалло или хавбек Эрик Эбимбе.

Полный список игроков, от которых намерено избавиться руководство "ПСЖ": Левен Курзава, Абду Диалло, Тило Керер, Леандро Паредес, Данилу Перейра, Идрисса Гуйе, Андер Эррера, Жоржиньо Вейналдум, Эрик Эбимбе, Юлиан Дракслер и Мауро Икарди.