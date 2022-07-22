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Ла Лига попросила парижский суд аннулировать контракт Мбаппе

Франция
(1 голосов)

Тебас не оставляет попыток

Ла Лига попросила парижский суд аннулировать контракт Мбаппе

Фото: psg.fr

Новина українською

Представители Ла Лиги обратились в Административный суд Парижа с требованием о расторжении контракта Килиана Мбаппе с "ПСЖ", который он продлил несколько месяцев назад сообщает RMC Sport.

Также представители испанской Примеры попросили отменить решение Департамента национального управленческого контроля за клубами Франции (DNCG). Он в июне объявил, что не имеет претензий к "ПСЖ" в плане финансовой отчетности.

Суд отклонил запрос о немедленном рассмотрении обоих ходатайств.

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Напомним, что Ла Лига уже обращалась в УЕФА, обвинив "ПСЖ" в нарушении финансового фэйр-плей.

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В статье: Ла Лига Килиан Мбаппе ПСЖ
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Источник:
rmcsport.bfmtv.com

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
22.07.2022 в 20:58
При всіх питаннях до оборудок ПСЖейків то взагалі каПЕ...С Зрозуміло, що одна особа вважається найвпливовішою у футболі, але розум теж треба мати. Чи хтось вірить, що у туманній ситуації паризький суд засудить паризький клуб. Та і за ПСЖ стоять не останні люди.
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