Ла Лига попросила парижский суд аннулировать контракт Мбаппе

Представители Ла Лиги обратились в Административный суд Парижа с требованием о расторжении контракта Килиана Мбаппе с "ПСЖ", который он продлил несколько месяцев назад сообщает RMC Sport.

Также представители испанской Примеры попросили отменить решение Департамента национального управленческого контроля за клубами Франции (DNCG). Он в июне объявил, что не имеет претензий к "ПСЖ" в плане финансовой отчетности.

Суд отклонил запрос о немедленном рассмотрении обоих ходатайств.

Напомним, что Ла Лига уже обращалась в УЕФА, обвинив "ПСЖ" в нарушении финансового фэйр-плей.