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Ла Лига попросила парижский суд аннулировать контракт Мбаппе
Тебас не оставляет попыток
Фото: psg.fr
Представители Ла Лиги обратились в Административный суд Парижа с требованием о расторжении контракта Килиана Мбаппе с "ПСЖ", который он продлил несколько месяцев назад сообщает RMC Sport.
Также представители испанской Примеры попросили отменить решение Департамента национального управленческого контроля за клубами Франции (DNCG). Он в июне объявил, что не имеет претензий к "ПСЖ" в плане финансовой отчетности.
Суд отклонил запрос о немедленном рассмотрении обоих ходатайств.
Напомним, что Ла Лига уже обращалась в УЕФА, обвинив "ПСЖ" в нарушении финансового фэйр-плей.
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