ПСЖ забил шесть голов аутсайдеру чемпионата Японии

Летом гранды европейского футбола разлетаются в далекие страны, чтобы подготовиться к сезону и заработать деньги. "Пари Сен-Жермен" выбрал Японию, где уже успел сыграть второй матч. В этот раз соперником чемпиона Франции был клуб "Гамба Осака", которая в текущем сезоне звезд с неба не хватает и занимает 16 место (из 18 участников).

Разница в классе очевидна, поэтому у ПСЖ не было особых проблем. Да еще и арбитр был благосклонен к фавориту и поставил пенальти после картинного падения Неймара.

Penalty no way #neymar no way pic.twitter.com/w9e4agxAjc