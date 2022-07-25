  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. ПСЖ забил шесть голов аутсайдеру чемпионата Японии
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ забил шесть голов аутсайдеру чемпионата Японии

Франция
(1 голосов)

Неймар устроил шоу, Месси помог

ПСЖ забил шесть голов аутсайдеру чемпионата Японии

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Летом гранды европейского футбола разлетаются в далекие страны, чтобы подготовиться к сезону и заработать деньги. "Пари Сен-Жермен" выбрал Японию, где уже успел сыграть второй матч. В этот раз соперником чемпиона Франции был клуб "Гамба Осака", которая в текущем сезоне звезд с неба не хватает и занимает 16 место (из 18 участников).

Разница в классе очевидна, поэтому у ПСЖ не было особых проблем. Да еще и арбитр был благосклонен к фавориту и поставил пенальти после картинного падения Неймара.

Сам бразилец реализовал 11-метровый, а затем красиво ассистировал Месси. Лео отблагодарил своим пасом, который вывел бразильца на свидание с голкипером. Кроме этой пары результативными ударами отличились Сарабия, Мендес и вышедший на последние 20 минут Мбаппе, Килиан реализовал пенальти.

Товарищеский матч
"Гамба Осака" (Япония) – "Пари Сен-Жермен" 2:6
Голы: Курокава 34, Ямами 70 – Сарабия 28, Неймар 31 пен., Мендес 37, Месси 39, Неймар 60, Мбаппе 86 пен.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: товарищеские матчи Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде