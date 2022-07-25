ПСЖ забил шесть голов аутсайдеру чемпионата Японии

Летом гранды европейского футбола разлетаются в далекие страны, чтобы подготовиться к сезону и заработать деньги. "Пари Сен-Жермен" выбрал Японию, где уже успел сыграть второй матч. В этот раз соперником чемпиона Франции был клуб "Гамба Осака", которая в текущем сезоне звезд с неба не хватает и занимает 16 место (из 18 участников).

Разница в классе очевидна, поэтому у ПСЖ не было особых проблем. Да еще и арбитр был благосклонен к фавориту и поставил пенальти после картинного падения Неймара.

Сам бразилец реализовал 11-метровый, а затем красиво ассистировал Месси. Лео отблагодарил своим пасом, который вывел бразильца на свидание с голкипером. Кроме этой пары результативными ударами отличились Сарабия, Мендес и вышедший на последние 20 минут Мбаппе, Килиан реализовал пенальти.

Товарищеский матч

"Гамба Осака" (Япония) – "Пари Сен-Жермен" 2:6

Голы: Курокава 34, Ямами 70 – Сарабия 28, Неймар 31 пен., Мендес 37, Месси 39, Неймар 60, Мбаппе 86 пен.