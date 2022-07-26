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Официально: ПСЖ подписал Мукиеле

Франция
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Никаких сюрпризов

Официально: ПСЖ подписал Мукиеле

Фото: en.psg.fr

Новина українською

"ПСЖ" объявил о подписании защитника "Лейпцига" Норди Мукиеле. 24-летний француз подписал контракт до лета 2027 года.

Сумма трансфера составила 16 миллионов евро + бонусы.

Ранее сообщалось, что в последний момент в гонку за защитником включился "Челси", который рассчитывал на обмен защитника на Вернера. К тому моменту "ПСЖ" и "Лейпицг" уже согласовали переход.

В прошлом сезоне Мукиеле провел 38 матчей за "Лейпциг", забил 2 гола и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 20 миллионов евро.

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В статье: РБ Лейпциг Норди Мукиеле ПСЖ
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