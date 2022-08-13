ПСЖ хочет продлить контракт с Месси еще на год, до лета 2024

Французский "ПСЖ" заинтересованы в продлении контракта с лидером команды, аргентинским вингером Лионелем Месси. Как сообщает издание AS, клуб чрезвычайно доволен игрой нападающего в последний год.

По информации медиа, клуб уже вскоре начнет переговоры с представителями Месси касательно продления контракта игрока. Как сообщается, "ПСЖ" намерены подписать контракт до конца следующего сезона, взамен нынешнего, который закончится уже следующим летом.

За год во Франции Месси отыграл 36 матчей за клуб во всех турнирах, забив 8 голов и отдав 16 ассистов. В новом сезоне Лионель сыграл всего два матча, но уже забил 3 гола и сделал 1 голевой пас.