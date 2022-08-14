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Монако объявил о трансфере опорника Зальцбурга
Замена Тчуамени
Getty Images
Французский "Монако" официально объявил о трансфере малийского опорного полузащитника Мохамеда Камара.
Ранее было известно, что "монегаски" заплатят около 30 млн евро за игрока, рассматриваемого как замена для Орельена Тчуамени. Однако, по данным портала Transfermarkt, футболист обошелся клубу в 15 млн.
Камара переехал из Мали в Австрию в 2018 году. Он играл за "Лиферинг" и "Хартберг", а с 2019-го выступает за "Зальцбург". В прошлом сезоне игрок забил 1 мяч и отдал 5 голевых в 36 матчах.
????✍️????????#WelcomeMohamed pic.twitter.com/SpQwJUB6Iq— AS Monaco ???????? (@AS_Monaco) August 14, 2022
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