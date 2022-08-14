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Мбаппе: Роналду выиграл большинство ЗМ после 27 лет. Возможно, я также получу награду позже
Килиан о самой престижной индивидуальной награде
Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе поделился мыслями на счет "Золотого мяча".
"Криштиану Роналду начал выигрывать большинство "Золотых мячей" после того, как ему исполнилось 27 лет. Это дает мне некоторый запас времени.
Возможно, я также получу награду позже, когда мне удастся построить серьезную карьеру", - рассказал 23-летний нападающий.
Напомним, Роналду завоевал свои четыре "Золотых мяча" из пяти после своих 27 лет.
В этом году Килиан попал в список номинантов на "Золотой мяч".
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