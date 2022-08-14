Мбаппе: Роналду выиграл большинство ЗМ после 27 лет. Возможно, я также получу награду позже

Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе поделился мыслями на счет "Золотого мяча".

"Криштиану Роналду начал выигрывать большинство "Золотых мячей" после того, как ему исполнилось 27 лет. Это дает мне некоторый запас времени.

Возможно, я также получу награду позже, когда мне удастся построить серьезную карьеру", - рассказал 23-летний нападающий.

Напомним, Роналду завоевал свои четыре "Золотых мяча" из пяти после своих 27 лет.

В этом году Килиан попал в список номинантов на "Золотой мяч".