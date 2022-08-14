Лига 1. Дерзкая игра новичков и камбек в Реймсе

Лига 1, 2-й тур

Реймс, "Огюст Делон"

"Реймс" – "Клермон" 2:4

Голы: Думбия 23 (п), Балоган 30 (п) – Андрич 51 (п), 62, Сарачевич 72, Бела 77

Удаление: Агбаду 47 (хозяева)

"Клермон" совершил впечатляющий камбек на "Огюст Делон". Первая половина уверенно осталась за "Реймсом", которому команда Паскаля Гастьена подарила два пенальти. Но после перерыва хозяева сделали ответный презент – уже на 47-й минуте "Реймс" остался в меньшинстве из-за удаления Эммануэля Агбаду.

И тут "Клермон" понесло. Комнен Андрич оперативно оформил дубль, и сравнял счёт в игре. Затем Сарачевич вывел коллектив Гастьена вперёд. У "Реймса" был последний шанс сравнять, но мяч с линии ворот вынес Ветеска. А в следующей атаке "Клермон" поставил точку благодаря голу свежего Жереми Бела. 2:4.

Осер, "Аббе-Дешам"

"Осер" – "Анже" 2:2

Голы: Жанвье 4, Унтонджи 10 (аг) – Дьони 22, Салама 77

Удаление: Синайоко 57 (хозяева)

"Осер" тоже растерял перевес в два гола, добытый в дебюте. Но новичкам Лиги 1 по крайней мере хватило сил, чтобы удержать ничью с "Анже", ставшей для бургундцев второй кряду после возвращения. "Осер" сегодня вскрыл едва ли не единственный недостаток "Анже" в обороне – игра на угловых. Именно с них коллектив Жеральда Батикля пропустил два мяча в дебюте.

Труа, "Стад де л’Об"

"Труа" – "Тулуза" 0:3

Голы: Ларуси 36 (аг), Ратао 54, Хили 85

Без поражений пока что идёт и победитель прошлогодней Лиги 2 "Тулуза". "Малыши" начали с ничьей с "Ниццей" (1:1) в первом туре. Но на этом коллектив Филиппа Монтанье не остановился, в доминантной манере переиграв "Труа". Хозяева помогли сопернику с автоголом, но затем "Тулуза" забила ещё два своими силами. Самое впечатляющие, что гости не закрылись после 0:1, а продолжили более чем с двухкратным перевесом владеть мячом и контролировать ситуацию на поле.

Аяччо, "Франсуа Коти"

"Аяччо" – "Ланс" 0:0

Третий новобранец Лиги 1 тоже не пал духом. "Аяччо" сумел навязать "Лансу" борьбу на каждом участке поле, был неуступчив и спокойно нейтрализовал буйную команду Франка Эса, позволил нанести лишь 3 удара в створ своих ворот. "Медведи" сделали грамотные выводы после матча с "Лионом", в котором они пытались играть в слишком смелый футбол.